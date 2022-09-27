Министры сельского хозяйства Балтии oжидают гибкости по восстановлению многолетних лугов

«Мы представили предложение о том, как мы могли бы более эффективно достичь поставленных целей и быть более гибкими в вопросе учета многолетних лугов», — сказал журналистам в Брюсселе литовский министр Кястутис Навицкас.

«Мы не оспариваем «зеленое соглашение» или цели в области изменения климата, но мы можем инвестировать в другие усилия, такие, как экологическое озеленение, которое не связано с сельским хозяйством, и мы надеемся, что Комиссия услышит нас и проявит гибкость, чтобы помочь», — сказал он.

Латвийский министр сельского хозяйства Каспарс Герхардс заявил, что требования по восстановлению многолетних лугов заставят фермеров стран Балтии ограничить выращивание продукции на больших площадях.

«Вопрос ухода за многолетними лугами является самым важным приоритетом для фермеров в странах Балтии, и мы хотим найти хорошее решение. Требования восстановления многолетних лугов, к сожалению, вынудят балтийских фермеров ограничить производство на больших площадях. Я уверен, что это не было целью регламентов и это также неприемлемо в нынешних геополитических условиях», — сказал латвийский министр.

Эстонский министр Урмас Круузе также заверил, что в нынешних обстоятельствах следует поощрять фермеров производить больше продуктов питания.

«В будущем нам нужно больше гибкости в вопросе многолетних лугов. (…) Надеемся, что Комиссия примет во внимание наши предложения», — сказал он.

Регламент Евросоюза теперь обязывает страну восстанавливать многолетние луга, если их площадь уменьшается более чем на 5% по сравнению с референтным размером. В прошлом году так произошло и в Литве, поэтому около 30 тыс. фермеров получили извещения от Национального платежного агентства о том, что им придется восстанавливать луга.

Навицкас говорил, что наибольшую озабоченность в отношении восстановления лугов вызывает период с 2023 года, когда изменятся годы референтных размеров и санкции за сокращение площади лугов.

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