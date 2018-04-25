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Министры сельского хозяйства стран Балтии и Польши обсудят подделку пищевых продуктов

Фото BFL/Каролис Каволелис

Министр сельского хозяйства Литвы Андрюс Палёнис обсудит с коллегами из стран Балтии и Польши проблемы подделки пищевых продуктов, сообщили BNS в министерстве.

«Этот вопрос внесен по инициативе эстонской стороны, они хотят поделиться опытом в сфере превенции подделки пищевых продуктов», – сообщает ведомство.

Министры встречаются в четверг в эстонском городе Тарту.  

Кроме этого, министры намерены обсудить декларацию о системном известковании кислых почв. Они попросят Еврокомиссию разрешить финансировать известкование в рамках природоохранных мер.

Справка:

Известкование — метод химической мелиорации кислых почв, заключающийся во внесении в них известковых удобрений: кальцита, доломита, известняка, отходов производства, гашёной извести и т. д.

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