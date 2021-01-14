Министры здравоохранения ЕС призывают увеличить объем производства вакцины от COVID-19

Министр подчеркивает, что ускорение вакцинации особо важно с распространением новых штаммов вируса, которые по своей способности к заражению вызывают большое беспокойство во всех странах-членах ЕС.

По сообщению министерства, главам министерств здравоохранения был представлен план вакцинации Литвы и приоритетные группы – пациенты и работники учреждений опеки, домов престарелых, волонтеры, сталкивающиеся с угрозой COVID-19. Представлено и световое табло со сводкой данных, позволяющая общественности следить за прогрессом вакцинации в стране.

А. Дулькис также напомнил коллегам об инициативе Литвы и еще 12 членов ЕС помочь Восточным соседям блока, участвующим в программе Восточного партнерства, приобрести вакцины, заявив, что это будет способствовать безопасному соседству и «укреплять роль ЕС за пределами союза».

По информации министерства, главы ведомств других стран ЕС акцентировали важность международной солидарности в обеспечении доступности вакцин третьим странам, поднималась и проблема распространения ложной информации в публичном пространстве в связи с чем акцентировалась роль СМИ.