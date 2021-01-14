Все, кто на самоизоляции, под неусыпным контролем полиции

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Администрация Висагинcкого самоуправления напоминает, что полиция постоянно контролирует жителей, находящихся в условиях самоизоляции, обязательной в том случае, если вы, ваши близкие или коллеги заражены COVID-19.

По данным Висагинского комиссариата полиции, с 4 по 10 января было проведено 40 контрольных мероприятий, проверено 63 человека, находящихся на самоизоляции, составлено 25 протоколов по 45 ст., ч.4 Кодекса административных правонарушений ЛР.

В общей сложности с начала первого карантина (с 16 марта до 10 января) к ответственности за нарушение правил карантина и игнорирование условий, введенных в связи с экстремальной ситуацией, составлено 170 административных протоколов: по 45 ст., ч.1. – 1; по 45 ст., ч.4 – 158; по 45 ст., ч.4 и 506 ст. 41 d. – 5; по 526 ст., ч. 4. – 6.