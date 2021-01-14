Сейм Литвы: деньги за несостоявшиеся поездки должны быть возвращены за 14 дней

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Поскольку Еврокомиссия еще раз предупредила Литву по поводу нарушения прав путешественников, сейм Литвы сократил с 90 до 14 дней срок, в течение которого турагентства должны вернуть средства за поездки, не состоявшиеся не по вине путешественника.

Четырнадцатидневный срок будет исчисляться с середины февраля. Это означает, что средства за поездки, которые не состоялись по причине пандемии в прошлом или в этом году, должны быть возвращены в начале марта.

За такие поправки к Гражданскому кодексу проголосовали 119 членов сейма, один воздержался.