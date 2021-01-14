На встрече с А. Армонайте С. Тихановская просила о санкциях ЕС для предприятий режима

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На встрече с министром экономики Литвы Аушрине Армонайте лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в четверг призвала Евросоюз (ЕС) ввести адресные экономические санкции для государственных предприятий Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко.

«Мы просим об адресных экономических санкциях для государственных компаний, которые являются кошельками этого режима», — сказала С. Тихановская на совместной пресс-конференции с А. Армонайте.

Проживающая сейчас в Литве экс-кандидат на выборах президента Беларуси сказала, что белорусы поддерживают такое экономическое давление, потому что сейчас в любом случае страдают от преследований режима.