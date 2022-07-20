Минобороны Германии заявило об исчерпании запасов для помощи Украине

Министр заверила, что ФРГ продолжит поддерживать Украину и в будущем, и напомнила о недавно переданных самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 — их Киев получил в июне вместе с «подготовленными украинскими экипажами». В июле планируется поставка первой партии зенитных самоходных установок Gepard, состоящей из 15 единиц техники и 60 тысяч боеприпасов.

В ближнесрочной перспективе Берлин намерен отправить в Украину еще 25 видов вооружений и материалов, в том числе: 30 установок Gepard, современную систему противовоздушной обороны IRIS-T, три реактивные системы залпового огня типа Mars, 22 грузовика, 80 пикапов.