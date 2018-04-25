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Минск и Вашингтон обсуждают вопросы развертывания войск США у границы Беларуси

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Минск и Вашингтон обсуждают вопросы развертывания войск США у границы Беларуси

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Вопросы развертывания американского военного контингента у границы Беларуси и проведения в будущем году масштабных учений НАТО в Европе обсуждены во вторник на встрече госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася с временным поверенным в делах США в Беларуси Дженифер Мур. Об этом сообщили в аппарате госсекретариата Совбеза республики.

«На встрече обсуждены вопросы белорусско-американского взаимодействия, а также затронуты проблемы международной и региональной безопасности в контексте планов развертывания дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси», — приводит агентство БелТА сообщение Совбеза.

По его информации, американская сторона подробно проинформировала о планах проведения операции «Атлантическая решимость» и учений «Защитник Европы — 2020», составе и численности привлекаемых сил и средств, а также сроках их возвращения к местам постоянной дислокации. Также стороны обменялись мнениями о положении в сфере контроля над вооружениями и укреплении мер доверия и безопасности, проинформировали в госсекретариате Совета безопасности Беларуси.

В октябре в Литву был переброшен батальон Вооруженных сил США, в составе которого около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley. Подразделение размещено на полигоне в Пабраде, что в 15 км от белорусской границы. В ответ на это Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с республикой бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США.

Планируется, что учения Defender Europe 2020 пройдут в апреле — мае 2020 года. В них примут участие 18 государств, они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе соседних с Беларусью Польшей, Литвой и Латвией.

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