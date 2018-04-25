  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Российский оппозиционный политик А. Навальный находится в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы разрешил частной столичной школе обучать по английской программе

Подробнее...
default image
Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета

Подробнее...
default image
Расследование коррупции в полиции Каунаса ведется в международном масштабе

Подробнее...
default image
Представители трех религий подписали декларацию

Подробнее...
default image
Диппредставительства Израиля во всем мире приостановили работу

Подробнее...
default image
В поле зрения СРФП – Tez Tour и другие компании

Подробнее...
default image
В ноябре подпишут договор о закупке внедорожников на сумму 149 млн. евро

Подробнее...
default image
Британские депутаты поддержали предложение Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря

Подробнее...
default image
Евросоюз официально утвердил отсрочку Brexit

Подробнее...
default image
Жители Литвы по ошибке получили неприятные письма из налоговой инспекции

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: В.Зеленский искренне хочет мира

Подробнее...
default image
В Эстонии возбуждено дело в отношении Swedbank из-за подозрения в отмывании денег

Подробнее...
default image
“Patyčių dėžutė” - метод борьбы против издевательств в школах

Подробнее...
default image
Минск и Вашингтон обсуждают вопросы развертывания войск США у границы Беларуси

Подробнее...
default image
Перед поездкой в Россию проверьте, что можно ввозить

Подробнее...
default image
Новые уборочные машины готовы к работе в Клайпеде

Подробнее...
default image
Туристам в Коста-Рике запретят делать селфи с дикими животными

Подробнее...
default image
Бывший глава ГНИ Д.Брадаускас был уволен законно

Подробнее...
default image
Музыкант Стивен Моррис забыл в электричке скрипку за 250 тысяч фунтов

Подробнее...
TOP,Новости,Образование

“Patyčių dėžutė” — метод борьбы против издевательств в школах

Фото pixabay.com

Представители Министерства науки, образования и спорта инициировали новый метод борьбы с издевательствами в школах.

Это электронная платформа, которая называется “Patyčių dėžutė”. В целях борьбы с издевательствами для учеников школ будет создана возможность абсолютно анонимно рассказать об этом при помощи уже упомянутой электронной платформы.

Это отдельная Интернет-страница, мобильное приложение и отдельная система для школ. На странице в интернете или при помощи мобильного приложения можно будет зафиксировать случай издевательства — указать место, время, участников и кратко описать ситуацию.

В свою очередь, ответственные лица в школе смогут архивировать эти данные и собирать статистику. Сама же информация об издевательствах будет передана педагогам.

Платформа в прошлом году уже была опробована в нескольких школах, принимавших участие в проекте, и, по словам представителей Министерства просвещения, платформа оказалась полезной и в будущем могла бы быть эффективной превентивной мерой.

В свою очередь, администрации школ смогут самостоятельно оценить масштаб количества случаев издевательств, проблемные места и классы и как можно скорее оказать необходимую помощь пострадавшим от издевательств.

По словам руководителя “Молодёжной линии” Греты Лаукайтиене, проблема издевательств в школах Литвы является очень актуальной и, к сожалению, она никуда не исчезает. Однако если эту платформу поддержат и будут о ней рассказывать — вполне возможно, что этот опыт будет удачным.

Согласно статистике, в Литве жертвами издевательств в школах становится практически каждый третий мальчик и каждая четвёртая девочка, однако школьники не рассказывают о таких случаях из-за боязни быть идентифицированными или прослыть ябедами. Помимо этого большое количество случаев издевательств вообще никак не фиксируется .

Информация СМИ и BNS

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!