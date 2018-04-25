“Patyčių dėžutė” — метод борьбы против издевательств в школах

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Представители Министерства науки, образования и спорта инициировали новый метод борьбы с издевательствами в школах.

Это электронная платформа, которая называется “Patyčių dėžutė”. В целях борьбы с издевательствами для учеников школ будет создана возможность абсолютно анонимно рассказать об этом при помощи уже упомянутой электронной платформы.

Это отдельная Интернет-страница, мобильное приложение и отдельная система для школ. На странице в интернете или при помощи мобильного приложения можно будет зафиксировать случай издевательства — указать место, время, участников и кратко описать ситуацию.

В свою очередь, ответственные лица в школе смогут архивировать эти данные и собирать статистику. Сама же информация об издевательствах будет передана педагогам.

Платформа в прошлом году уже была опробована в нескольких школах, принимавших участие в проекте, и, по словам представителей Министерства просвещения, платформа оказалась полезной и в будущем могла бы быть эффективной превентивной мерой.

В свою очередь, администрации школ смогут самостоятельно оценить масштаб количества случаев издевательств, проблемные места и классы и как можно скорее оказать необходимую помощь пострадавшим от издевательств.

По словам руководителя “Молодёжной линии” Греты Лаукайтиене, проблема издевательств в школах Литвы является очень актуальной и, к сожалению, она никуда не исчезает. Однако если эту платформу поддержат и будут о ней рассказывать — вполне возможно, что этот опыт будет удачным.

Согласно статистике, в Литве жертвами издевательств в школах становится практически каждый третий мальчик и каждая четвёртая девочка, однако школьники не рассказывают о таких случаях из-за боязни быть идентифицированными или прослыть ябедами. Помимо этого большое количество случаев издевательств вообще никак не фиксируется .

Информация СМИ и BNS