Минск решил ввести ответные санкции против ЕС

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В МИД Беларуси в ответ на решение Евросоюза о санкциях объявили о введении ограничительных мер против европейских политиков. Об этом говорится в реакции ведомства, опубликованной в пятницу, 2 октября.

«Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая «награда» ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте? Продемократический тоталитаризм — еще более напористый, чем коммунистический. Не только другие мнения, детали и нюансы, но даже очевидные факты априори отвергаются, если они не соответствуют «правильной идеологии». К сожалению, такая политика ЕС оказалась в ловушке сконструированной иллюзорной картинки событий в Беларуси, где якобы идет перманентная «борьба добра со злом», в которой все средства хороши, а в роли «зла» неизменно выступает легитимная власть», — говорится в заявлении.

Минск считает, что шаги ЕС отразятся на гражданах Беларуси, их безопасности, благосостоянии и экономике и на других сферах кооперации.

В МИД считают, что санкции введены как карательная мера «по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство».

«Но, наверное, политическая воля и здравый смысл все еще не могут возобладать над генетически засевшим миссионерством и ментальным для себя разделением стран на «старый» и «новый свет», на людей первого мира, которые имеют права, и всех остальных, которые, в основном, чем-то обязаны. Сложно представить, например, что мы бы увидели перевыборы в Польше, если бы мы в Евразийском экономическом союзе или Организации договора о коллективной безопасности решили, что на них победил Тшасковский, а не Дуда», — заявляют в Минске.

В МИД Беларуси заявили, что вводят ответные санкции против европейских чиновников, но публиковать их список не будут.

«Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — заявляют в МИД.

Минск считает, что «вместо выстраивания новых визовых заборов призываем Европейский союз открыть границы для всех белорусов, а не только для «сепарированных» им».

«Отдаляя от себя Беларусь, наши партнеры из ЕС, увы, забывают трагические уроки истории, которая им этого не простит,» — резюмировали в МИД Беларуси.

Как сообщалось, в санкционный список ЕС попали около 40 белорусских чиновников, но Александра Лукашенко в нем нет.