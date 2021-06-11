Минюст: Romuva может обратиться по вопросу признания через 3 месяца

Перерыв в рассмотрении вопроса госпризнания сроком в 10 лет предусмотрен в нацзаконодательстве.

По словам представителей ведомства, общество может повторно обратиться после вступления в силу решения ЕСПЧ, что произойдет через три месяца после его оглашения.

В 2019 году сейм отказался предоставлять Romuva государственное признание. В парламенте не хватило голосов для признания. «За» это проголосовали 40 депутатов, «против» был 31 и 15 воздержались.

Теперь Romuva сможет повторно обратиться за государственным признанием только через десять лет.

Государственное признание дает сейм, получив положительное заключение Министерства юстиции.

Минюст оценил, что Romuva, как религиозная община, пестующая этническую культуру, является важной частью культурной и религиозной жизни Литвы.

Согласно этому заключению, общество Romuva, которое придает большое значение исследованиям литовского язычества и восстановлению древних обрядов.

Государственное признание позволило бы Romuva получить право на льготу налога на землю, его жрецы подлежали бы обязательному социальному страхованию, браки признавались бы как заключенные в ведомстве актов гражданского состояния.