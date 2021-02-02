Минздрав Литвы примет решение по вопросу вакцины AstraZeneca для пожилых

В своем сообщении агентство указало, что в данный момент нет достаточных результатов исследований того, как вакцины действует на людей старше 55 лет, однако есть надежда на то, что вакцина создает защиту с учетом прочих данных и с учетом действия других вакцин.

Компания обещает поставить на 30% больше вакцин, чем обещала на прошлой неделе.

Первые партии вакцины AstraZeneca должны поступить в Литву 7 февраля.

До сих пор жителей Литвы прививали вакцинами производства Pfizer-BioNTech и Moderna.