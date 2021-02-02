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Минздрав Литвы примет решение по вопросу вакцины AstraZeneca для пожилых

Photo by focusonmore.com on Foter.com / CC BY

В ближайшее время Министерство здравоохранения Литвы намерено принять решение по вопросу вакцинации жителей старше 55 лет прививкой от COVID-19, созданной британско-шведской компанией AstraZeneca.

«Решение будет принято в начале этой недели», – сказала BNS в понедельник представитель министра по связям с общественностью Айсте Шукста. 

На этой неделе Европейское фармагентство разрешило вакцинировать прививкой AstraZeneca взрослых граждан стран Евросоюза.

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В своем сообщении агентство указало, что в данный момент нет достаточных результатов исследований того, как вакцины действует на людей старше 55 лет, однако есть надежда на то,  что вакцина создает защиту с учетом прочих данных и с учетом действия других вакцин. 

Компания обещает поставить на 30% больше вакцин, чем обещала на прошлой неделе. 

Первые партии вакцины AstraZeneca должны поступить в Литву 7 февраля. 

До сих пор жителей Литвы прививали вакцинами производства Pfizer-BioNTech и Moderna.

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