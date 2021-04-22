Минздрав Литвы просит расследовать недостачу средств защиты

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В четверг Министерство здравоохранения Литвы обратилось в правоохранительные органы по причине выявленной недостачи средств защиты на сумму в 912 тыс. евро, сообщил глава министерства Арунас Дулькис.

«Реагируя на сложившуюся ситуацию, мы вместе с командой Центра по экстремальным для здоровья ситуациям обратились в Генпрокуратуру с просьбой начать процессуальные действия с целью выявления причин этой нехватки и виновных лиц», – заявил министр на пресс-конференции в четверг.

По его словам, обнаружена нехватка из тех средств, которые были заказаны из Китая в целом на 24 млн евро.

«Не хватает почти 850 тыс. единиц товаров: защитных очков, медицинских шапочек, медицинских масок, одноразовых халатов, одноразовых перчаток», – сказал А. Дулькис.

По словам министра, эти товары занимают объем приблизительно в 20 железнодорожных вагонов.

Канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене сказала, что доставки средств организовало Министерство коммуникаций и транспорта, которое должно было распределить их между учреждениями здравоохранения, а они должны были предоставить Центру по экстремальным для здоровья ситуациям (ЦЭЗС) акты приема-сдачи товаров о полученных и пересчитанных товарах.

«В ноябре-декабре 2020 года остатки средств защиты последовательно возвращались именно этому центру. Согласно актам, полученным от учреждений здравоохранения, именно работники ЦЭЗС заметили несоответствие количеств, указанных в договоре и в счетах на указанное количество товара», – сказала канцлер.

Центр в начале этого года приступил к оценке, чтобы выявить объемы недостачи и ее причины.

«В ходе оценки было установлено, каких средств не хватает, сколько именно, однако, к сожалению, не удалось выявить причины недостачи», – сказала Ю. Гребенковене.