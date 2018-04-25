Минздрав рекомендует разрешить ученикам, вернувшимся из Китая или Италии, учиться дома

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Министерство здравоохранения обращается к министерству образования, науки и спорта и муниципалитетам с просьбой предоставить возможность дистанционного обучения ученикам и воспитателям детских садов, вернувшимся из Китая или Италии.

Также предлагается разрешить учителям и другим работникам образования, посетившим опасные зоны, работать из дома.

«Ситуация меняется не по дням, а по часам . Если вчера в Италии было выявлено 157 случаев коронавируса, сегодня уже 270. Разработаны рекомендации для людей, возвращающихся из этих регионов. Как школам, так и родителям было предложено ответственно подойти к этой проблеме », — заявил во вторник на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Альгирдас Шешельгис.

Минздрав также свяжется с операторами мобильной связи и попросит их распространить текстовые сообщения как литовцам, находящимся в настоящее время в Италии, так и тем, кто посетил страну за последние две недели.