Минздрав рекомендует разрешить ученикам, вернувшимся из Китая или Италии, учиться дома

Министерство здравоохранения обращается к министерству образования, науки и спорта и муниципалитетам с просьбой предоставить возможность дистанционного обучения ученикам и воспитателям детских садов, вернувшимся из Китая или Италии.
Также предлагается разрешить учителям и другим работникам образования, посетившим опасные зоны, работать из дома.
«Ситуация меняется не по дням, а по часам . Если вчера в Италии было выявлено 157 случаев коронавируса, сегодня уже 270. Разработаны рекомендации для людей, возвращающихся из этих регионов. Как школам, так и родителям было предложено ответственно подойти к этой проблеме », — заявил во вторник на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Альгирдас Шешельгис.
Минздрав также свяжется с операторами мобильной связи и попросит их распространить текстовые сообщения как литовцам, находящимся в настоящее время в Италии, так и тем, кто посетил страну за последние две недели.
Путешествующих попросят предоставить контактную информацию, информацию о посещенных местах, о рейсе и датах полета.
Во всем мире, согласно последним данным, в общей сложности уже подтверждено более 80 000 случаев заболевания китайским коронавирусом. Также зарегистрировано 2,7 тысяч смертей.
В Испании, в гостинице на Тенерифе, в связи с зараженным мужчиной объявлен карантин – изолирована почти тысяча человек. Врач из итальянского региона Ломбардия прибыл на Тенерифе в отпуск, после проявления симптомов он прошел проверку и диагноз подтвердился.
По данным МИД Литвы, с посольство страны в Мадриде связалось с закрытой на карантин гостиницей. В данный момент составляются списки ее постояльцев, собирается информация о гражданстве лиц.
«Информация о присутствии граждан Литвы в отеле будет предоставлена позже», — сказала пресс-секретарь министерства Раса Якилайтене.
В данный момент есть опасения по поводу вспышки коронавируса в итальянских регионах Ломбардия и Венето, которые часто посещают и литовцы. Здесь было зафиксировано несколько смертельных случаев и более двухсот заражений.
Информация ЛК по сообщению BNS
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