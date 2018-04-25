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Миссия МАГАТЭ начала работу в Беларуси

Фото из открытых источников

Беларусь принимает миссию Международного агентства по атомной энергии по комплексной оценке развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики (INIR 3), передает БЕЛТА.

С 24 февраля по 4 марта эксперты МАГАТЭ будут анализировать инфраструктуру по всем 19 направлениям ее развития, обозначенным в документе агентства для стран — новичков в сфере ядерной энергетики  Milestones («Вехи»).

Эксперты будут рассматривать такие направления как подготовка кадров в сфере ядерной энергетики, управление авариями и готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них, работа с общественностью, обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, радиационная безопасность, законодательная база, государственная политика в области ядерной энергетики и другие.

Участие в мероприятиях миссии INIR 3 принимают представители Министерства энергетики, МЧС, МИД, Минприроды, Минобразования, Объединенного института энергетических и ядерных исследований  Сосны НАН Беларуси, ГПО «Белэнерго», государственного предприятия «Белорусская АЭС» и других.

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Во время миссии эксперты МАГАТЭ рассмотрят подготовленный белорусской стороной отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры, пройдут совещания в формате интервью с белорусскими экспертами по каждому из этих направлений.

— На основании полученных данных и информации группой экспертов МАГАТЭ будет подготовлен соответствующий отчет по итогам миссии, — рассказали в Минэнерго.

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