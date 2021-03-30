Мировые лидеры призвали страны подписать договор о пандемии

Подписанты стремятся обеспечить общий и равноправный доступ к вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями, так как «иммунизация является глобальным общественным благом, и нужно будет как можно быстрее осуществлять разработку, производство и внедрение вакцин».

«Именно с этой целью была основана международная программа Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) для содействия равному доступу к тестам, лечению и вакцинам и поддержке систем здравоохранения во всем мире. ACT-A уже достигла результатов во многих аспектах, но равного доступа достичь пока не удалось. Мы можем сделать больше для обеспечения глобального доступа», — добавили мировые лидеры.

Кроме того, всем странам необходимо начать совместную работу над новым международным договором о готовности к пандемии и реагированию на нее.

«Такое восстановлено коллективное обязательство станет важной вехой в усилении готовности к пандемии на самом высоком политическом уровне. Договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, поддерживать принцип «здоровье для всех». Имеющиеся инструменты мирового здравоохранения, особенно Международные медико-санитарные правила, станут основой такого договора, обеспечивая прочное и проверенное основу, которую мы сможем развивать и совершенствовать», — гласит документ.

Обращение, помимо Зеленского, подписали премьер-министр Британии Борис Джонсон, премьер-министр Португалии Антониу Луис Сантуш да Кошта, президент Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Сербии, ЮАР, Туниса, Индонезии и лидеры ряда других государств, а также гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреесус.