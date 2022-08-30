Миссия МАГАТЭ прибыла в Украину

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В Украину прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии для посещения оккупированной Россией Запорожской АЭС, пишет CNN.

Напомним, миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В ее состав входят 13 человек.