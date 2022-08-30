Миссия МАГАТЭ прибыла в Украину

В Украину прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии для посещения оккупированной Россией Запорожской АЭС, пишет CNN.
Напомним, миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В ее состав входят 13 человек.
Ожидается, что визит миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию начнется завтра и продлится четыре дня.
В Энергодар миссия попадет с территории, контролируемой правительством Украины.
Ожидается, что миссия сфокусируется на трех задачах: физической защите, ядерной безопасности, гарантиях нераспространения ядерных материалов.korrespondent.net