Введение сбора за въезд в ЕС переносится на 2023 год

ETIAS позволит обеспечивать контроль за въезжающими и позволит повысить уровень безопасности. Однако, в отличие от процесса оформления визы, регистрация в системе будет происходить полностью онлайн, позволит избежать бюрократии и не отнимет у заявителей много времени и сил. Для заполнения простой анкеты не потребуется множества документов – только паспорт. Разработчики обещают, что система будет работать быстро и в большинстве случаев заявителям не придётся ждать ответа более нескольких минут. Более того, предварительная проверка через ETIAS позволит сократить продолжительность процедуры прохождения контроля на границе и предотвратить образование длинных очередей. Заявители младше 18 и старше 70 лет смогут пройти регистрацию в системе ETIAS и получить разрешение на въезд бесплатно.

Разрешение ETIAS будет необходимым для въезда в 26 стран, входящих в Шенгенское соглашение.

Обязательное разрешение на въезд, полученное через систему ETIAS, будет действительно в течение трёх лет. Число посещений стран Шенгенской зоны в течение этого времени будет неограниченным.

Система ETIAS создана по подобию американской ESTA. Это электронная автоматизированная система, определяющая право на посещение США в рамках Программы безвизового въезда, была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Похожая система (eTA) действует и в Канаде.

Справка

Подавать заявку через ETIAS должны будут граждане 62 стран. Среди них Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Израиль, Япония, Молдова, Черногория, Северная Македония, Великобритания, США, Украина, Сербия, ряд стран Азии, а также почти все государства Южной и Северной Америки, Австралии и Океании.

В Шенгенское соглашение входят Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария и Эстония.