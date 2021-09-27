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Миссия НАТО усилила патрули в Косово

Photo by The National Guard on Foter

Миротворческая миссия под руководством НАТО в Косово (KFOR) увеличили патрулирование из-за возросшей напряженности с Сербией, сообщает Bloomberg в понедельник, 27 сентября.

«KFOR внимательно следит за ситуацией на всей территории Косово и сосредоточены на выполнении своего мандата. KFOR увеличили количество и продолжительность патрулей по всему Косово, включая северную часть Косово», — говорится в заявлении сил.

Напряженность между Косово и Сербией выросла на прошлой неделе после запрета в Косово въезда автомобилям с сербскими номерами без временной распечатанной регистрации. Живущие на севере Косово сербы в ответ заблокировали дороги возле пограничных переходов, тогда Косово перебросило туда спецназ.

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В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности применить армию, чтобы защитить сербов в Косово.

Косово, более 90% населения которого составляют этнические албанцы, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Белград до сих пор считает край частью Сербии. Независимость Косово также не признали несколько членов ЕС, Россия и Китай. 

korrespondent.net

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