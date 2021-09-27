Миссия НАТО усилила патрули в Косово

Миротворческая миссия под руководством НАТО в Косово (KFOR) увеличили патрулирование из-за возросшей напряженности с Сербией, сообщает Bloomberg в понедельник, 27 сентября.
«KFOR внимательно следит за ситуацией на всей территории Косово и сосредоточены на выполнении своего мандата. KFOR увеличили количество и продолжительность патрулей по всему Косово, включая северную часть Косово», — говорится в заявлении сил.
Напряженность между Косово и Сербией выросла на прошлой неделе после запрета в Косово въезда автомобилям с сербскими номерами без временной распечатанной регистрации. Живущие на севере Косово сербы в ответ заблокировали дороги возле пограничных переходов, тогда Косово перебросило туда спецназ.
В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности применить армию, чтобы защитить сербов в Косово.
Косово, более 90% населения которого составляют этнические албанцы, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Белград до сих пор считает край частью Сербии. Независимость Косово также не признали несколько членов ЕС, Россия и Китай.korrespondent.net