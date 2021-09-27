Миссия НАТО усилила патрули в Косово

Миротворческая миссия под руководством НАТО в Косово (KFOR) увеличили патрулирование из-за возросшей напряженности с Сербией, сообщает Bloomberg в понедельник, 27 сентября.

«KFOR внимательно следит за ситуацией на всей территории Косово и сосредоточены на выполнении своего мандата. KFOR увеличили количество и продолжительность патрулей по всему Косово, включая северную часть Косово», — говорится в заявлении сил.

Напряженность между Косово и Сербией выросла на прошлой неделе после запрета в Косово въезда автомобилям с сербскими номерами без временной распечатанной регистрации. Живущие на севере Косово сербы в ответ заблокировали дороги возле пограничных переходов, тогда Косово перебросило туда спецназ.