В Нидерландах система COVID-паспортов подверглась кибератаке

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Минздрав Нидерландов заявил о попытках хакерской атаки на систему, обеспечивающую работу COVID-сертификатов, в первый день расширения их применения. Об этом сообщает NOS.

Накануне сертификаты, удостоверяющие вакцинацию от коронавируса, перенесенную болезнь или отрицательный тест, стали пропуском в рестораны, на спортивные и культурные мероприятия для людей старше 12 лет.

При этом DDoS-атаки на серверы не завершились успехом, однако привели к тому, что пользователи испытывали проблемы с загрузкой QR-кодов своих сертификатов.