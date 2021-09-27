В Нидерландах система COVID-паспортов подверглась кибератаке

Минздрав Нидерландов заявил о попытках хакерской атаки на систему, обеспечивающую работу COVID-сертификатов, в первый день расширения их применения. Об этом сообщает NOS.
Накануне сертификаты, удостоверяющие вакцинацию от коронавируса, перенесенную болезнь или отрицательный тест, стали пропуском в рестораны, на спортивные и культурные мероприятия для людей старше 12 лет.
При этом DDoS-атаки на серверы не завершились успехом, однако привели к тому, что пользователи испытывали проблемы с загрузкой QR-кодов своих сертификатов.
«Атаку удалось отразить отбить, но это заняло некоторые мощности сервера», — заявил спикер Минздрава.
Также причиной сбоев могло быть то, что приложением CoronaCheck пробовали воспользоваться одновременно большое количество людей. За день приложение загрузили 11 млн раз и сгенерировали всего около 32 млн QR-кодов.
Отметим, что в настоящее время в стране полностью привиты от коронавируса около 80% взрослых.korrespondent.net