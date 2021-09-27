TOP,Сегодня в мире

В Нидерландах система COVID-паспортов подверглась кибератаке

Фото pexels.com

Минздрав Нидерландов заявил о попытках хакерской атаки на систему, обеспечивающую работу COVID-сертификатов, в первый день расширения их применения. Об этом сообщает NOS.

Накануне сертификаты, удостоверяющие вакцинацию от коронавируса, перенесенную болезнь или отрицательный тест, стали пропуском в рестораны, на спортивные и культурные мероприятия для людей старше 12 лет.

При этом DDoS-атаки на серверы не завершились успехом, однако привели к тому, что пользователи испытывали проблемы с загрузкой QR-кодов своих сертификатов.

реклама

«Атаку удалось отразить отбить, но это заняло некоторые мощности сервера», — заявил спикер Минздрава.

Также причиной сбоев могло быть то, что приложением CoronaCheck пробовали воспользоваться одновременно большое количество людей. За день приложение загрузили 11 млн раз и сгенерировали всего около 32 млн QR-кодов.

Отметим, что в настоящее время в стране полностью привиты от коронавируса около 80% взрослых.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.