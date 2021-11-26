Миссия воздушной полиции стран Балтии в Литве переходит к полякам

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Осуществлявших три месяца миссию воздушной полиции стран Балтии из Литвы датских военных и усиливавших миссию португальцев сменят поляки, которые будут патрулировать воздушное пространство с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon, сообщило в четверг Министерство обороны Литвы.

На авиационной базе Военно-воздушных сил (ВВС) в Шяуляй в пятницу состоится церемония смены военных контингентов.

Польша примет участие в миссии уже десятый раз. Численность польской смены составит до 150 человек – летчики, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по коммуникации и др.

Датские военные осуществляли миссию с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon. В миссии в Литве участвовало около 70 датских военных.

Португальские военнослужащие участвовали в миссии тоже с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon. В миссии служило около 80 военных.

Осуществляющие миссию воздушной полиции контингенты во время службы в Литве не только поднимаются в воздух для распознавания и сопровождения летящих в международном воздушном пространстве над Балтийским морем российских военных самолетов, но и тренируются вместе с литовской армией, говорится в сообщении.

Миссию воздушной полиции НАТО из Эстонии на базе ВВС в Эмари усилят бельгийские военные с истребителями Eurofighter Typhoon. Они сменят итальянских военных, которые до этой поры тоже усиливали миссию с истребителями Eurofighter Typhoon.