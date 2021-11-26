Осуществлявших три месяца миссию воздушной полиции стран Балтии из Литвы датских военных и усиливавших миссию португальцев сменят поляки, которые будут патрулировать воздушное пространство с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon, сообщило в четверг Министерство обороны Литвы.
На авиационной базе Военно-воздушных сил (ВВС) в Шяуляй в пятницу состоится церемония смены военных контингентов.
Польша примет участие в миссии уже десятый раз. Численность польской смены составит до 150 человек – летчики, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по коммуникации и др.
Датские военные осуществляли миссию с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon. В миссии в Литве участвовало около 70 датских военных.
Португальские военнослужащие участвовали в миссии тоже с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon. В миссии служило около 80 военных.
Осуществляющие миссию воздушной полиции контингенты во время службы в Литве не только поднимаются в воздух для распознавания и сопровождения летящих в международном воздушном пространстве над Балтийским морем российских военных самолетов, но и тренируются вместе с литовской армией, говорится в сообщении.
Миссию воздушной полиции НАТО из Эстонии на базе ВВС в Эмари усилят бельгийские военные с истребителями Eurofighter Typhoon. Они сменят итальянских военных, которые до этой поры тоже усиливали миссию с истребителями Eurofighter Typhoon.
“Миссия воздушной полиции стран Балтии в Литве переходит к полякам”
Да, поляки ещё те вояки- провокаторы. В какое страшное время мы живем! Видимо люди Европы забыли ужасы войны, а кукловоды пользуются амбициями некоторых народов.Так хочется сказать словами песни: Люди Мира на минуту встаньте! Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон…. сотни тысяч заживо сожжённых…. с нами говорят…. Люди мира будьте зорче втрое, Берегите мир!!!! Нас толкают к ненависти друг другу, нас разъединили бросив нашим руководителям хорошую кость, играют на наших национальных чувствах, вырастили поколение которое многого не знает. Вспомните пословицу: кому война, а кому мать родна. Мы на нашем континенте должны думать не о чужих территориях, а о сохранении мира, не быть в руках американских кукловодов орудием убийства и жертвами. Люди Мира прислушайтесь, не дайте себя обмануть, включите головы. Те кто развязывал войну бежали за океан и долго там созревал план реванша, но мы люди Европы не должны допустить прежних ужасов!!!