Многие едут без анкет, но заторов на границе с Польшей нет

С прошлой недели такая проверка осуществляется и в морских портах, и в аэропортах.

Заместитель главы СОГГЛ Антанас Монтвидас говорил, что те, кто не заполнил анкету, могут сделать это на месте.

У всех прибывающих из-за рубежа должен быть отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного за 48 часов до приезда, или они должны сделать тест по приезде в Литве и изолироваться на 14 дней с возможностью сокращения срока самоизоляции, если будет сделан тест за свой счет.

Прибывающие должны заполнить анкеты Национального центра общественного здоровья.

Для всех прибывающих обязательна самоизоляция.

Прибывающие, за некоторым исключением, должны изолироваться. Лица с определенными задачами или определенных специальностей, в том числе специалисты в области здравоохранения, моряки, спортсмены, участвующие в международных турнирах, дипломаты могут не изолироваться, но должны иметь отрицательный тест.

Требование по изоляции и тесту не распространяется на лиц, осуществляющих международные коммерческие перевозки, следующих транзитом через Литву, имеющих справку о том, что они переболели COVID-19 или получили полную прививку от инфекции.