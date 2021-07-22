Фоторепортаж

Мобильный пункт вакцинации в Вильнюсе

  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

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