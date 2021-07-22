В Вильнюсе отметят 81-ый год декларации США, осудившей советскую оккупацию

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В четвeрг на Вашингтонской площади Вильнюса будет отмечаться 81-ая годовщина декларации США, осудившей оккупацию стран Балтии Советским Союзом.

Мероприятие призвано поблагодарить союзника и партнера Литвы – США за политику непризнания оккупации Балтийских стран, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

23 июля 1940 госсекретарь США Самнер Уэллес обнародовал официальное заявление о том, что США не признают осуществленную СССР аннексию стран Балтии. Во время советской оккупации в Вашингтоне действовало посольство Литвы.

«Декларация С. Уэллеса является прекрасным символом единства Балтийских стран и США, которым была осуждена советская агрессия 1940 года и не признана насильственная и незаконная инкорпорация Литвы, Эстонии и Латвии в Советский Союз, в рамках реализации сговора Молотова-Риббентропа», – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.