Moderna понизила эффективность своей COVID-вакцины

Биотехнологическая компания Moderna после исследований понизила эффективность своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщает DW в среду, 14 апреля.

В декабре 2020 года эффективность своей COVID-вакцины Moderna оценивала в 94,1%. Теперь же выяснилось, что препарат предотвращает заражение в 90% случаев, а тяжелое протекание болезни — в 95%. В такому выводу пришли по итогам третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.

Результаты исследования опубликованы в Американском журнале акушерства и гинекологии. Они гласят, что COVID-вакцины Pfizer и Moderna считаются безопасными и эффективными для беременных.

Отметим, что в феврале Moderna объявила, что разработала обновленную версию своей вакцины, эффективную в борьбе со штаммом коронавируса из Южно-Африканской Республики.

Напомним, что полностью вакцинировались от коронавируса лишь 5% населения планеты. Специалисты говорят, что с такими темпами потребуются годы для того, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета.