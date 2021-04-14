При пожаре в Аникщяйском районе Литвы погибла женщина и трое детей

Фото BFL/ Томаса Лукшиса

В ночь на среду при пожаре в Аникщяйском районе Литвы, в деревне Будряй погибла женщина и трое детей.

Как сообщает Департамент противопожарной охраны и спасения, сообщение о пожаре в жилом доме поступило около двух часов ночи.

Когда приехали пожарные, двухэтажный дом горел открытым огнем.

До прибытия спасателей два жителя дома выпрыгнули из окон второго этажа, еще один вышел через первый этаж.

Когда огонь удалось сбить, пожарные нашли тела троих детей и женщины.

Староста Каварскаса Шаруне Калибайте подтвердила BNS, что в пожаре погибли родившийся в октябре прошлого года ребенок, двое малолетних детей — второклассник и дошкольник, а также девочка-подросток.

По словам Ш. Калибайте, удалось спастись матери, 16-летнему сыну и сожителю. Погибшая девочка-подросток — проживавшая вместе с семьей подруга сына.

Староста говорит, что в семье было семеро детей, двое из них живут за границей, еще одна девочка по будням бывает в садике в Паневежисе и возвращается домой только в выходные.

«Это была многодетная семья, семеро детей (…) у этой семьи точно не было проблем с алкоголем», — сказала она.

По словам старшего инспектора Службы противопожарной охраны и спасения Аникщяй Лауринаса Габрилавичюса, пока не ясно, на каком этаже дома возник пожар.

Он говорит, что, по имеющимся данным, во вторник, примерно в 23 часа в доме еще топилась печь.

Соболезнования в связи с этой трагедией выразил президент Гитанас Науседа.

«Страшное несчастье в Аникщяйской районе. Особенно горько, когда угасают жизни детей. Выражаю глубочайшие соболезнования близким погибших», — пишет президент в фейсбуке.