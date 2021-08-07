Moderna заявила о вероятной необходимости третьей прививки до нового года

Фармацевтическая компания Moderna, выпускающая одноименную вакцину от коронавируса, подтвердила, что ее препарат сохраняет 93%-ную эффективность спустя шесть месяцев после введения второй дозы, однако до нового года, вероятно, все равно потребуется ввести третью дозу вакцины для сохранения защиты.
Об этом Moderna заявила в четверг накануне телеконференции, посвященной финансовым результатам компании, сообщило издание The Hill.
Эффективность Moderna на уровне 93% спустя полгода после завершения вакцинации превысила соответствующий показатель Pfizer, который составил 84%.
При этом генеральный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель сказал на телеканале CNBC, что эти данные были собраны до того, как более заразный дельта-штамм коронавирус стал доминирующим в США. «Штамм дельта — это существенная новая угроза, и мы должны сохранять бдительность», — сказал он
В презентации Moderna было отмечено, что несмотря на хорошие показатели после шести месяцев, специалисты полагают, что уровень антител у вакцинированных «продолжит снижаться и, в конечном счете, повлияет на эффективность вакцины». По их оценке, сочетание штамма дельта, усталости людей от масок и уход людей с улицы в помещения по мере похолодания приведет «к росту случаев заражения среди вакцинированных людей».
«С учетом этого взаимовлияния, мы полагаем, что третья усиливающая доза, вероятно, потребуется перед наступлением зимы», — заявили в Moderna, добавив, что клинические исследования второй фазы показали «устойчивую» иммунную реакцию на третью дозу, в том числе против штамма дельта
Ранее о необходимости третьей дозы сообщили и в компании Pfizer
Идея вакцинировать население богатых стран третьей дозой в ситуации, когда множество людей по всему миру еще не получили и первой прививки, вызвала критику со стороны Всемирной организации здравоохранения
Американские власти пока официально не поддержали это предложение, но оставили открытой такую возможность, особенно для более уязвимых к коронавирусу групп населения.freecity.lv