МОК объяснит правила участия трансгендеров в Олимпиаде

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Международный олимпийский комитет опубликует новую информацию по допуску и отбору спортсменов-трансгендеров к Олимпиадам после зимних Игр-2022 в Пекине.

Ранее сообщалось, что о новых правилах отбора и участия может быть объявлено в течение двух месяцев после летней Олимпиады в Токио. Однако пока итоговое решение не принято из-за противоречивых оценок. Так на соревнованиях в Токио выступила тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард — первый трансгендер в истории Олимпийских Игр.

«Для разных видов спорта будут разные критерии. К примеру, если вы сравниваете стрельбу из лука с хоккеем на траве или греблей, эти виды спорта требуют совершенно разных навыков. И мы должны определить, что будет считаться чрезмерным преимуществом», – заявил руководитель медицинского департамента МОК Ричард Баджетт.