Молдавия попросила Евросоюз о дополнительной финансовой помощи

«Сегодня мы находимся под угрозой прекращения поставок газа и электроэнергии, цены на энергоресурсы очень нестабильны и высоки. Эта проблема становится вопросом выживания для нашей страны. Проблема состоит не только в поставках, но и в предоставлении компенсаций гражданам, из-за высоких цен», — добавила Санду.

Она напомнила, что инфляция в стране выросла до 35%, что логистические цепочки разрушены и потеряны рынки сбыта для молдавских экспортеров из-за ситуации на Украине. В условиях роста нагрузки на бюджет Молдавия нуждается в финансовой поддержке, чтобы сбалансировать бюджет на 2023 год.

Санду также поблагодарила ЕС за недавно предоставленные 75 млн евро помощи и за первый транш макрофинансовой помощи в 50 млн евро.

«Молдавия находится на правильном пути, Евросоюз чувствует свое обязательство помогать Молдавии особенно в этот тяжелый период», — заявил Хан.