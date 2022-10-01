Науседа: путинский режим в отчаянии переступил еще одну красную линию 

Аннексируя территории Украины, президент России Владимир Путин «переступил еще одну красную линию», это похоронило надежды на мирное урегулирование конфликта, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
По словам президента, более восьми лет «мы наблюдаем за преступными действиями России против Украины», и более полугода Москва осуществляет «открытую широкомасштабную военную агрессию, унесшую десятки тысяч жизней».
«Сегодня Россия в очередной раз нарушила международное право и похоронила надежды на мирное урегулирование конфликта. Сегодня отчаявшийся путинский режим переступил еще одну красную линию. Объявленное решение о присоединении Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей, принадлежащих Украине, является незаконным и ничтожным», — говорится в распространенном в пятницу обращении Науседы.
Он добавил, что Литва «никогда и ни при каких обстоятельствах не признает ни фальшивые так называемые «референдумы» на оккупированных территориях, ни их результаты», как не признает осуществленную ранее аннексию Крымского полуострова.
«Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск — это Украина!», — подчеркнул президент.
Он также подчеркнул, что «рано или поздно России придется за это заплатить».
«Придется отвечать за Бучу, Ирпень и Изюм. За убийство бегущих мирных жителей в Краматорске и последнее кровавое нападение на конвой с гуманитарной помощью в Запорожье. А также за ядерный и энергетический шантаж», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Украина никогда не забудет эти преступления.
«И мы, литовцы, их не забудем. Мы должны четко понимать, что сегодня в Украине решается судьба нашей страны. Сегодня в Украине решается судьба всей Европы. Если мы сегодня не остановим агрессора, то рискуем потерять в конечном счете все, что мы создали более чем за три десятилетия упорным ежедневным трудом», — заявил Науседа.
По его словам, Литва будет оказывать экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине «до окончательной победы», а также продолжит добиваться применения к России максимально жестких международных санкций.
«Это меньшее, что мы можем сделать. В этот темный час, который всегда бывает перед рассветом, мы твердо знаем, что борьба Украины за свободу — это наша борьба, и мы в ней победим», — сказал Науседа.
Несмотря на осуждение со стороны международного сообщества, президент России Владимир Путин аннексировал оккупированные Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области на церемонии в Кремле в пятницу, подписав соглашения о «приеме региона в состав России».
Объявление об аннексии последовало за псевдореферендумами, начавшимися на прошлой неделе и завершившимися во вторник, в ходе которых четыре оккупированных Россией области Украины якобы проголосовали подавляющим большинством голосов за присоединение к России.
Эти действия осудили западные лидеры, глава ООН Антониу Гутерриш, в ответ на аннексию президент Украины Владимир Зеленский созвал в пятницу экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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