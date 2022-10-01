Науседа: путинский режим в отчаянии переступил еще одну красную линию 

«Сегодня Россия в очередной раз нарушила международное право и похоронила надежды на мирное урегулирование конфликта. Сегодня отчаявшийся путинский режим переступил еще одну красную линию. Объявленное решение о присоединении Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей, принадлежащих Украине, является незаконным и ничтожным», — говорится в распространенном в пятницу обращении Науседы.

Он добавил, что Литва «никогда и ни при каких обстоятельствах не признает ни фальшивые так называемые «референдумы» на оккупированных территориях, ни их результаты», как не признает осуществленную ранее аннексию Крымского полуострова.

«Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск — это Украина!», — подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что «рано или поздно России придется за это заплатить».

«Придется отвечать за Бучу, Ирпень и Изюм. За убийство бегущих мирных жителей в Краматорске и последнее кровавое нападение на конвой с гуманитарной помощью в Запорожье. А также за ядерный и энергетический шантаж», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина никогда не забудет эти преступления.

«И мы, литовцы, их не забудем. Мы должны четко понимать, что сегодня в Украине решается судьба нашей страны. Сегодня в Украине решается судьба всей Европы. Если мы сегодня не остановим агрессора, то рискуем потерять в конечном счете все, что мы создали более чем за три десятилетия упорным ежедневным трудом», — заявил Науседа.

По его словам, Литва будет оказывать экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине «до окончательной победы», а также продолжит добиваться применения к России максимально жестких международных санкций.

«Это меньшее, что мы можем сделать. В этот темный час, который всегда бывает перед рассветом, мы твердо знаем, что борьба Украины за свободу — это наша борьба, и мы в ней победим», — сказал Науседа.

Несмотря на осуждение со стороны международного сообщества, президент России Владимир Путин аннексировал оккупированные Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области на церемонии в Кремле в пятницу, подписав соглашения о «приеме региона в состав России».

Объявление об аннексии последовало за псевдореферендумами, начавшимися на прошлой неделе и завершившимися во вторник, в ходе которых четыре оккупированных Россией области Украины якобы проголосовали подавляющим большинством голосов за присоединение к России.

Эти действия осудили западные лидеры, глава ООН Антониу Гутерриш, в ответ на аннексию президент Украины Владимир Зеленский созвал в пятницу экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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