Молдова проводит военные учения вместе с Румынией и США

В Молдове на полигоне в Бульбоаке начались военные учения Огненный щит-2022 с участием военных из Румынии и США. Об этом накануне сообщило Минобороны страны.
В ходе учений запланированы стрельбы из разных видов оружия, включая артиллерийские системы, обучение выполнению специфических задач, усовершенствование навыков подразделений и повышение совместимости между армиями стран-партнеров в миротворческих миссиях.
Заместитель председателя Генштаба Национальной армии Молдовы полковник Серджиу Чиримпей подчеркнул, что Огненный щит-2022 важен, чтобы обеспечить подготовку молдавских войск и дать им возможность тренироваться вместе с иностранными коллегами.
В минобороны Молдовы подчеркнули, что Огненный щит является частью плана подготовки армии на 2022 год. Эти учения проводятся ежегодно с 2015 года.
Ранее сообщалось, что Молдова обратится за помощью к Румынии, если конфликт в Украине распространится на ее территорию, а отношения с РФ ухудшатся.korrespondent.net