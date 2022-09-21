Молдова проводит военные учения вместе с Румынией и США

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В Молдове на полигоне в Бульбоаке начались военные учения Огненный щит-2022 с участием военных из Румынии и США. Об этом накануне сообщило Минобороны страны.

В ходе учений запланированы стрельбы из разных видов оружия, включая артиллерийские системы, обучение выполнению специфических задач, усовершенствование навыков подразделений и повышение совместимости между армиями стран-партнеров в миротворческих миссиях.