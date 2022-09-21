Правительство по существу одобрило повышение ММЗ и ННД

«Я думаю, что сегодня мы можем зафиксировать как некое среднее предложение, с которым правительство приходит к работодателям и профсоюзам, и предлагает договориться на этой основе, и если такое соглашение будет достигнуто, то, наверное, это будет лучше всего для всех», — сказала Шимоните на заседании правительства в среду.

По ее словам, если соглашение не будет достигнуто, то увеличение ММЗ будет узаконено постановлением правительства.

Министр финансов Гинтаре Скайсте выразила сожаление по поводу того, что Трехсторонний совет не смог прийти к общему решению, поэтому правительству пришлось искать компромисс.

«В данном случае правительство сделало все, чтобы найти компромиссное решение, которое отвечало бы всем вызовам: и росту инфляции, и экономической неопределенности», — заявила Скайсте на пресс-конференции перед совещанием правительства.

Трехсторонний совет, который представляет правительство, работодателей и работников, на прошлой неделе не договорился об увеличении ММЗ и представил правительству разные мнения.

Профсоюзы считают, что ММЗ с 1 января следует увеличить по формуле Банка Литвы — на 21,6% до 888 евро, в то время как большинство представителей работодателей утверждает, что ММЗ можно было бы увеличить на 70 евро до 800 евро.

В этом году ММЗ составляет 730 евро (до налогов), или 550 евро «на руки», ННД — 540 евро.

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