В ЕС хотят отменить единогласный принцип принятия санкций

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Министры стран ЕС на встрече в Брюсселе планируют обсудить предложение отменить или ограничить единогласный принцип принятия решений по внешней политике. Об этом со ссылкой на Politico сообщает Европейская правда.

Министры рассматривают механизм, позволяющий странам переходить от единогласия к голосованию большинством в Совете ЕС без необходимости изменения договоров ЕС.