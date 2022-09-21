В ЕС хотят отменить единогласный принцип принятия санкций

Министры стран ЕС на встрече в Брюсселе планируют обсудить предложение отменить или ограничить единогласный принцип принятия решений по внешней политике. Об этом со ссылкой на Politico сообщает Европейская правда.
Министры рассматривают механизм, позволяющий странам переходить от единогласия к голосованию большинством в Совете ЕС без необходимости изменения договоров ЕС.
«Я очень оптимистична по поводу того, что можно достичь прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством», — заявила министр Германии по делам Европы Анна Люрманн перед встречей.
Сообщается, что сейчас каждая страна ЕС имеет право вето по таким вопросам, как санкции против России, и общий ответ неоднократно «останавливался одним государством-членом».
Напомним, в ЕС намерены создать миссию для помощи Украине.korrespondent.net