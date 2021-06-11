Молодежь – за здоровый образ жизни

Кроме того, воздержавшихся от алкоголя юношей (25 процентов) гораздо больше, чем девушек, употреблявших алкоголь хотя бы раз в жизни (17 процентов).

Директор Департамента по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем профессор Реналдас Чюжас положительно оценил эти результаты, заявив, что молодые люди, избравшие здоровый образ жизни, не только улучшают свое общее самочувствие, но и вносят вклад в улучшение показателей здоровья общества и здорового образа жизни в Литве.

«Тот факт, что число молодых людей, живущих без алкоголя или бросающих пить, неуклонно растет, хотя и медленными темпами, в течение последних нескольких лет, очень отраден. Мы надеемся, что такие тенденции сохранятся и количество молодых людей, выбравших здоровый образ жизни, будет только увеличиваться, и в долгосрочной перспективе эти цифры будут намного выше, чем число тех, кто употребляет алкоголь», – сказал он.

Общее количество отравлений алкоголем во время первого карантина было вдвое меньше, чем за тот же период 2019 года, а во время второго карантина по сравнению с аналогичным периодом 2019-го этот показатель был меньше на треть.

И в 2019, и в 2020 году почти половина всех отравлений алкоголем была зарегистрирована в возрастной группе от 35 до 44 лет. Было замечено, что во время второго карантина отравление алкоголем в возрастной группе до 15 лет снизилось (с 3,7 процента в 2019 году до 2,2 процента в 2020-м). При этом в возрастной группе 55-64 года доля отравлений увеличилась (с 15,8 в 2019 году до 20,2 процента к 2020 году).

Литва нередко попадает в лидеры по количеству употребляемого населением алкоголя. Власти пытаются бороться с этой проблемой, пропагандируя здоровый образ жизни, поднимая акцизы на спиртное.

Министерство финансов подготовило и согласовывает трехлетний план постепенного повышения акцизов. В случае одобрения пачка сигарет в среднем будет дорожать на 15-20 центов в год, а табак — на 22-35 центов в год. Через три года крепкие напитки, в частности, водка, будут стоить как минимум на 0,82 евро больше, а пиво подорожает на 8 центов. Сейм намерен одобрить повышение акцизов на ближайшей сессии, но конкретные суммы могут измениться.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ