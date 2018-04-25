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Молодой человек, выигравший дело о дискриминации, надеется, что правоохрана изменит подход

Молодой человек, выигравший дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Литвы, надеется, что после этого решения литовские правоохранительные органы изменят подход к подстрекательству к ненависти в отношении сексуальных меньшинств.

«Я специально встал сегодня пораньше. Ждал этого решения и, прочитав, искренне залился слезами», – сказал во вторник BNS Пиюс Бейзарас.

Об этом он заявил после того, как Страсбургский суд констатировал, что литовская правоохрана необоснованно дискриминировала его и его друга, когда отказалась начинать расследование подстркательства к ненависти против них в социальной сети. 

Об этом он заявил после того, как Страсбургский суд констатировал, что литовские правоохранительные органы необоснованно дискриминировали пару геев из Клайпеды, отказав начать расследование о подстрекательстве к нетерпимости по отношению к ним в социальных сетях.  

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«Будем надеяться, что это решение еще сильнее побудит правоохранительные органы нашей страны – суды, прокуратуру, и даже полицию более справедливо расследовать, чтобы не нужно было заходить так далеко, как нам» – сказал П. Бейзарас.

Он утверждает, что решение Страсбургского суда подтверждает, что пару «дискриминировали, прикрываясь законом».

Страсбургские судьи решили, что прокуратура и суды по причине негативного предубеждения в отношении гомосексуалистов беспочвенно отклонили просьбу провести расследование в связи с призывами расправиться с молодыми людьми, когда один из них в социальной сети «Фейсбук» опубликовал фото их поцелуя.

Коллегия семи европейских судей присудила каждому из них по 5 тыс. евро возмещения нематериального ущерба, государство также должно будет покрыть 5 тыс. евро расходов по судебному разбирательству.

«Суд считает установленным, что заявители потерпели дискриминацию в отношении их по признаку половой ориентации», – говорится в решении Страсбургского суда.

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