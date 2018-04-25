Молодой человек, выигравший дело о дискриминации, надеется, что правоохрана изменит подход

Молодой человек, выигравший дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Литвы, надеется, что после этого решения литовские правоохранительные органы изменят подход к подстрекательству к ненависти в отношении сексуальных меньшинств.

«Я специально встал сегодня пораньше. Ждал этого решения и, прочитав, искренне залился слезами», – сказал во вторник BNS Пиюс Бейзарас.

Об этом он заявил после того, как Страсбургский суд констатировал, что литовская правоохрана необоснованно дискриминировала его и его друга, когда отказалась начинать расследование подстркательства к ненависти против них в социальной сети.

Об этом он заявил после того, как Страсбургский суд констатировал, что литовские правоохранительные органы необоснованно дискриминировали пару геев из Клайпеды, отказав начать расследование о подстрекательстве к нетерпимости по отношению к ним в социальных сетях.