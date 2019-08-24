Молодожены из Испании решили обновить старую свадебную традицию, но переборщили

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Пара в испанской Галисии решила изменить одну из старинных традиций, сообщает издание Antena3.

Влюбленные решили изменить часть праздника, во время которого новоиспеченную пару посыпают рисом на свадебной церемонии. Для этого они решили пригнать к церкви комбайн, наполненный конфетти и кукурузой.

Гости сняли все происходящее на видео. Выглядит это забавно и очень современно, если бы не одно но: молодожены не рассчитали мощность сельхозтехники, чтобы вызвало переполох среди участников церемонии.

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