Молодые семьи субсидию на покупку жилья могут получить и в Вильнюсе: напоминаем условия

По словам гл. специалиста отдела права и управления долгами муниципального предприятия «Vilniaus miesto būstas» Дайвы Казлаускене, желающий получить субсидию на покупку жилья в Вильнюсе, часто путает две разные субсидии: определенную в Законе о финансовом стимулировании покупающих свое первое жилье молодых семей и определенную в Законе о поддержке при покупке или аренде жилья. В первом законе определена поддержка, предназначенная для молодых семей, которые хотят купить своё первое жильё только в регионах Литвы, а во втором – для жителей, которые хотят купить жильё в любой местности Литвы.

«Хотя желающие воспользоваться второй поддержкой жители могут купить жилье в любой местности Литвы, однако справку для получения этой поддержки им могут выдать только те самоуправления, в которых они задекларировали своё место жительства. Так что, в первую очередь, вам нужно обращаться в эти самоуправления», – обратил внимание специалист муниципального предприятия «Vilnius miesto būstas».

Муниципальное предприятие «Vilnius miesto būstas» может выдать справки на получение субсидии на покупку жилья в Вильнюсе жителям и семьям, которые задекларировали своё место жительства в Вильнюсе и приобретают своё первое жилье. Также справки могут получить и те жители, которые покупают жилье не впервые, но в этом случае жители не должны владеть собственным жильем в течение последних 5 лет, или в их собственном жилье на одного жителя или члена семьи должно быть менее 14 квадратных метров полезной площади, или их собственное жильё должно быть изношено более чем на 60% и они никогда ранее не воспользовались этой поддержкой.

Кроме того, задекларированные чистые («на руки») доходы желающих получить жилищную субсидию в течение календарного года и не должны превышать установленных размеров:

«Больше всего неясностей у жителей возникает с доходами. В первую очередь спрашивают, сколько они должны зарабатывать, а также возникают вопросы по заполнению деклараций о доходах – оказывается, Государственная налоговая инспекция не всегда достаточно подробно объясняет, как правильно их заполнять.

В декларации о доходах имеют три графы – «Полученные доходы», «Уплаченный налог на прибыль» и «Полученная сумма после уплаты налогов». Чаще всего мы замечаем, что жители неправильно заполняют эту декларацию: вычитают уплаченный подоходный налог из получаемого дохода и указывают конечную сумму.

Однако, согласно инструкции по заполнению, окончательная сумма рассчитывается после вычета из полученного дохода не только налога на прибыль, но и после вычета налогов «Содры». Очень часто забывают вычесть налоги «Содры», поэтому жители не обращаются за поддержкой на покупку жилья (субсидии) — они считают, что их доход превышает установленные суммы», – заметила Д. Казлаускене.

Количество заявок на получение жилищной субсидии становится меньше

Специалисты муниципального предприятия «Vilnius miesto būstas» отмечают, что количество обращений на получение субсидий на жилье в Вильнюсе снижается. «В настоящее время сумма частично компенсируемого государством жилищного кредита на одинокого жителя (лица без семьи) не может превышать 53 тысячи евро, а семьи – 87 тысяч евро. Но сейчас, когда цены на жилье так выросли, купить жильё непросто», – пояснила Д. Казлаускене.

Реагируя на сложившуюся ситуацию муниципальное предприятие «Vilnius miesto būstas» в прошлом году обратилось в Министерство социальной защиты и труда с просьбой инициировать поправку к закону, чтобы субсидия на жильё для семьи достигала хотя бы 100 000 евро. «Много раз люди получали справку на покупку жилья с поддержкой, но не могли ею воспользоваться — просто не могли найти квартиру в Вильнюсе за 87 тысяч евро, на приобретение которой банк дал бы кредит», – сожалела специалист муниципального предприятия «Vilnius miesto būstas».

Самая большая субсидия – оплата 30 процентов суммы полученного частично компенсируемого государством жилищного кредита (или остатка этого кредита), – могут получить жители в возрасте до 36 лет, которые остались без опеки (попечения) родителей или семьи, воспитывающие троих и более детей (усыновленных детей), или инвалиды или семья, в которой есть инвалиды, или родители, опекуны (попечители), воспитывающие в одиночку ребенка (детей), для которого (которых) установлена постоянная опека (попечительство).

Молодой семье, воспитывающей двоих детей, оплачивается 25 процентов от суммы полученного жилищного кредита (или остатка этого кредита), молодой семье, воспитывающей одного ребенка, оплачивается 20 процентов от суммы полученного жилищного кредита и бездетной молодой семье оплачивается 15 процентов от суммы полученного жилищного кредита.

Куда обращаться за субсидией?

Желающие воспользоваться поддержкой должны обратиться в муниципальное предприятие «Vilnius miesto būstas» и предоставить следующие документы:

годовую декларацию об имуществе жителя или семьи (включая полученный доход) (форма декларации FR0001) с подписями всех совершеннолетних членов семьи;

при необходимости список доходов, которые не включены в получаемые физическими лицами и семьями доходы;

выписка из реестра недвижимости ГП «Центр реестров» о недвижимости, находящейся в собственности семьи, или о недвижимости, имевшейся в собственности семьи в течение последних 5 лет, с указанием средней рыночной цены (требуется информация об имуществе всех членов семьи (включая детей)). Если у семьи нет имущества, то необходимо предоставить подтверждающую это справку;

копии личных документов всех членов семьи (паспорта или карточки идентификации личности, свидетельства о браке, свидетельства о рождении ребенка (детей));

документы согласно потребности: копии документов, подтверждающих статус лица, оставшегося без попечения родителей; приказ директора администрации самоуправления об установлении временной опеки; решение суда об установлении постоянной опеки;

справка об инвалидности или уровне трудоспособности.

документы, подтверждающие, что мать или отец, опекун (попечитель) фактически одни воспитывают ребенка (детей) и (или) ребенка (детей), над которым (-и) установлена ​​постоянная опека (попечительство): документы, подтверждающие факт смерти одного из родителей, одного из опекунов (попечителей) (например, свидетельство о смерти или выписка из Регистра населения Литовской Республики); вступившее (-ие) в силу решение (-я) суда относительно: расторжения брака и (или) установления места жительства ребенка и (или) присуждения средств на содержание; бессрочно ограниченных родительских прав одного из родителей; признания одного из родителей недееспособным; утверждения договора на содержание ребенка (детей); определения места жительства ребенка (детей) и (или) присуждения содержания, если ребенок (дети) родился (-ись) у лиц, не состоящих в браке, а в записи о рождении ребенка (детей) указаны оба родителя; признания одного из родителей без вести пропавшим; вступившего в силу приговора суда, по которому один из родителей был приговорен к наказанию в виде лишения свободы.

Документы можно подать в Муниципальное предприятие (SĮ) «Vilniaus miesto būstas», подключившись к интернет-сайту самообслуживания Муниципального предприятия (SĮ) «Vilniaus miesto būstas» www.vmb.lt и заполнив форму заявления «О поддержке на приобретение жилья (субсидии)» (BP-1 ), а также отправив по электронной почте: info@vmb.lt или заказным письмом по адресу: ул. Наугардуко 98, LT-03160 Видьнюс, или предъявить по прибытии в Центр обслуживания клиентов Вильнюсского городского самоуправления по адресу: ул.Конституцийос 3, Вильнюс.

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