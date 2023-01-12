Польша объяснила опасения вводить у себя евро

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Власти Польши не намереваются вслед за Хорватией вводить у себя в оборот евро, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Объясняя свои опасения, глава правительства напомнил, что Хорватия недавно вступила в зону евро. «Они переживают ценовой шок, столкнулись с ценовым хаосом», — констатировал Моравецкий, добавив, что всего за неделю цены в местных магазинах выросли на 70-80 процентов.