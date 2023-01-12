2022 год — один из самых безопасных в истории авиации

В To70 также сообщили, что количество аварий в небе со смертельным исходом стало сокращаться и в 2022 году оказалось наименьшим за последнее десятилетие. Эдриан Янг отмечает, что эта положительная тенденция может показаться неожиданной на фоне восстановления авиационной индустрии и сферы туризма после вызванного пандемией кризиса. Количество пассажирских рейсов почти достигло показателя 2019 года. Эксперты прогнозировали, что долгосрочный отпуск пилотов в период введения ограничений и локдауна, а также малое количество лётных часов могут оказать негативное влияние на безопасность полётов и увеличить вероятность происшествий.

Минувшим летом, когда пассажиропоток существенно вырос, многие авиакомпании и аэропорты столкнулись с рядом трудностей, вызванных острой нехваткой персонала – например, с гигантскими очередями в терминалах. Однако увеличение числа полётов и резко возросшая рабочая нагрузка пилотов не привели ни к росту аварийности в целом, ни к увеличению числа инцидентов со смертельным исходом на рейсах крупных пассажирских самолётов.

Всего в 2022 году в небе произошло 33 происшествия, в том числе 6 авиакатастроф, которые унесли жизни 178 человек. В предшествующем году количество инцидентов составляло 38, из них 4 оказались фатальными, погиб 81 человек. Таким образом, погибших в 2022 году было больше, но аварийность и количество происшествий – меньше.

В статистике To70 учитываются, в том числе, нестандартные случаи. Например, в минувшем году в числе погибших оказались два человека, которые не были пассажирами авиалайнера и не поднимались на борт воздушного судна. В Гвинее двое людей на мотоцикле выехали на взлётно-посадочную полосу аэропорта Конакри в момент, когда Airbus A320 заходил на посадку, и столкнулись с самолётом. Оба мотоциклиста погибли.

Согласно последнему отчёту Международной организаций гражданской авиации (ICAO) о безопасности полётов, тенденция снижения глобального уровня авиационной аварийности продолжается с 2021 года, который также был признан рекордно безопасным.