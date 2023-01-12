Президент Литвы после саммита «Люблинского треугольника»: Мы будем с Украиной до победы!

Глава государства подчеркнул, что Литва не только входит в число стран, оказывающих Украине наибольшую помощь из расчета на одного человека, но и эффективно помогает Украине дипломатическими средствами в консолидации международной поддержки для реализации ее целей евро-атлантической интеграции.

«В прошлом году всего за четыре месяца нам удалось консолидировать страны Европейского союза для того, чтобы Украине был предоставлен статус страны-кандидата в члены ЕС. В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе мы вместе с Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой договорились сконцентрировать наши усилия на достижении дальнейших целей евро-атлантической интеграции Украины. Членство в Европейском союзе и НАТО – это закрепленные в Конституции Украины стратегические цели государства, которые украинцам сегодня приходится защищать с оружием в руках. Поэтому наш долг – сделать все возможное, чтобы им помочь», — сказал Президент Литовской Республики.

В декларации, подписанной главами Литвы, Польши и Украины, отмечается, что страны продолжат трехсторонние консультации с целью укрепления безопасности Украины. Президенты приветствовали очевидный прогресс Украины на пути евро-атлантической интеграции, особенно ее быстрое продвижение к взаимодействию с НАТО. Литва и Польша поддерживают членство Украины в НАТО и добиваются консенсуса по этому вопросу среди союзников по Организации Североатлантического договора.

«Люблинский треугольник» – это платформа для политического, экономического и культурного сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной, созданная в 2020 году и направленная на укрепление регионального сотрудничества. Первый саммит «Люблинского треугольника» состоялся в декабре 2021 года. Накануне российского военного вторжения в Украину, 23 февраля 2022 года, состоялась еще одна встреча глав государств «Люблинского треугольника» в Киеве.

Группа по вопросам коммуникации Президентуры ЛР