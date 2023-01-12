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Евросоюз требует от Китая информации об изменениях коронавируса

Фото рixabay.com

Пандемия снова становится центральной проблемой из-за Китая, где массовая вспышка случаев заболевания коронавирусом последовала за ослаблением политики так называемого «нулевого ковида».

27 стран-членов договорились «настоятельно рекомендовать» всем путешественникам из Китая, независимо от национальности, пройти тест перед посадкой на рейс. Решение, не имеющее обязательной юридической силы, было принято органом реагирования ЕС на политические кризисы.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнул необходимость сотрудничества:

«Мы должны очень серьёзно отнестись к новостям о прибывающем из Китая коронавирусе, о котором сам Китай в последнее время открыто выпустил очень мало информации. Важна не только тесная европейская координация, но и наша совместная работа со Всемирной организацией здравоохранения с целью обеспечить полную прозрачность о том, какова на самом деле текущая ситуация в Китае».

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