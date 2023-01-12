Евросоюз требует от Китая информации об изменениях коронавируса

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнул необходимость сотрудничества:

«Мы должны очень серьёзно отнестись к новостям о прибывающем из Китая коронавирусе, о котором сам Китай в последнее время открыто выпустил очень мало информации. Важна не только тесная европейская координация, но и наша совместная работа со Всемирной организацией здравоохранения с целью обеспечить полную прозрачность о том, какова на самом деле текущая ситуация в Китае».