ЦИК: стали известны избирательные номера политических партий на муниципальных выборах 

Всего Центральная избирательная комиссия (ЦИК) присвоила политическим организациям 18 номеров. В ходе мероприятия 16 из них были отобраны представителями политических партий, зарегистрированных для участия в этих выборах. Порядок политических организаций по номерам в избирательных бюллетенях будет следующим:

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ЦИК опубликует окончательные списки кандидатов, участвующих в предстоящих выборах муниципальных советов и мэров, за месяц до выборов, не позднее 3 февраля.

Выборы муниципальных советов и мэров пройдут 5 марта.