ЦИК: стали известны избирательные номера политических партий на муниципальных выборах 

11 января Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку избирательных номеров политических партий на предстоящих в марте муниципальных выборах мэра и совета.
В жеребьевке, проведенной в Сейме Литовской Республики, приняли участие представители участвующих в выборах политических партий.
Всего Центральная избирательная комиссия (ЦИК) присвоила политическим организациям 18 номеров. В ходе мероприятия 16 из них были отобраны представителями политических партий, зарегистрированных для участия в этих выборах. Порядок политических организаций по номерам в избирательных бюллетенях будет следующим:
ЦИК опубликует окончательные списки кандидатов, участвующих в предстоящих выборах муниципальных советов и мэров, за месяц до выборов, не позднее 3 февраля.
Выборы муниципальных советов и мэров пройдут 5 марта.