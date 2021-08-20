Мошенническая схема

В суд Литвы направили дело о мошенничестве с топливом. Об этом сообщила пресс-служба литовской прокуратуры.
Предполагается, что организатор схемы, хорошо известный правоохранителям Мажейкяй, привлек к своей деятельности еще двух сообщников. Действуя сообща, подозреваемые, предположительно, пытались избежать уплаты высокого налога на добавленную стоимость (НДС) одной из компаний.
По версии следствия, по указанию организатора была создана фиктивная неработающая компания, которая использовалась для прикрытия незаконной деятельности и управлялась одним из обвиняемых. По предварительному соглашению партнеров у латвийских предприятий от имени этой компании было закуплено большое количество сжиженного нефтяного газа, который затем якобы был продан другой компании, принадлежащей партнерам.
По данным досудебного расследования, в счета компаний могли быть включены неточные данные и фальшивые счета-фактуры на продажу более 611 тысяч килограммов сжиженного нефтяного газа между компаниями, находящимися в совместном владении, а стоимость этой фиктивной сделки превышает 366 тысяч евро. Есть подозрения, что мошенническое управление счетами компаний помогло избежать уплаты НДС на сумму почти 77 тысяч евро. Обвинения предъявлены трем жителям Мажейкяй и двум юридическим лицам.
Подозреваемым может грозить тюремное заключение на срок до восьми лет за приобретение дорогостоящей иностранной собственности обманным путем. За использование юридического лица для сокрытия незаконной деятельности им может грозить лишение свободы на срок до двух лет, а за мошенничество с бухучетом – на срок до четырех лет.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ