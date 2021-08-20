Мошенническая схема

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В суд Литвы направили дело о мошенничестве с топливом. Об этом сообщила пресс-служба литовской прокуратуры.

Предполагается, что организатор схемы, хорошо известный правоохранителям Мажейкяй, привлек к своей деятельности еще двух сообщников. Действуя сообща, подозреваемые, предположительно, пытались избежать уплаты высокого налога на добавленную стоимость (НДС) одной из компаний.

По версии следствия, по указанию организатора была создана фиктивная неработающая компания, которая использовалась для прикрытия незаконной деятельности и управлялась одним из обвиняемых. По предварительному соглашению партнеров у латвийских предприятий от имени этой компании было закуплено большое количество сжиженного нефтяного газа, который затем якобы был продан другой компании, принадлежащей партнерам.