Рабочее время педагогов

Ранее рабочее время этих специалистов по коррекционно-развивающей помощи в системе образования составляло 40 часов в неделю.

По сообщению министерства, это было сделано с целью сокращения неравенства в условиях труда между педагогами, а также между специалистами, оказывающими различную коррекционную помощь в системе образования, и с учетом того, что характер работы как учителей, так и специалистов по коррекционно-развивающей помощи связан с повышенным умственным и эмоциональным напряжением.

В министерстве заявляют, что объем услуг по коррекционно-развивающей помощи, предоставляемых детям, школьникам и другим получателям этой помощи, не уменьшится, так как не будет сокращена доля рабочего времени, посвященного непосредственной работе с получателями такого вида помощи.

Как и планировалось ранее, с сентября будет повышена и заработная плата специалистов по коррекционно-развивающей помощи, а их должностные ставки будут уравнены с зарплатами учителей.

Министерство образования, науки и спорта сообщает, что зарплата специалистов по коррекционно-развивающей помощи увеличится в среднем на 25 процентов, помощников психологов, психологов, социальных педагогов и специалистов по коррекционно-развивающей помощи, работающих в учреждениях коррекционно-развивающей помощи, — в среднем на 22 процента.

В бюджете этого года предусмотрено 10,1 млн. евро на повышение заработной платы специалистов по оказанию коррекционно-развивающей помощи и для создания дополнительных должностных ставок.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ