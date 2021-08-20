Протесты переросли в беспорядки

«Полиция предприняла меры и разогнала толпу, задержала 26 человек, которые были доставлены в Главный полицейский комиссариат», – сообщил радиостанции LRT radijas начальник Вильнюсского областного полицейского комиссариата Саулюс Гагас.

Нарушители задержаны в ходе досудебного расследования беспорядков. По данным полиции, эти лица намеренно нарушали общественный порядок, нападали на сотрудников правоохраны.

«Они все использовали незаконные действия, портили транспортные средства полиции, физически травмировали полицейских, а также забросали камнями автомобиль скорой помощи», – рассказал начальник комиссариата.

СОБ к двум часам ночи разогнал участников акции у Сейма, которые не желали уходить. Они были вытеснены полицейскими со щитами, которые медленно двигались вперед, использовали слезоточивый газ.

С. Гагас подтвердил, что были использованы пиротехнические средства, но не полицейскими.

«Я должен заверить, что полиция не использовала ни звуковые, ни другие какие-либо гранаты. Взрывы были со стороны протестующих, пиротехнические средства», – сказал он.

По его данным, произошло два взрыва, затем полицейские на месте происшествия нашли невзорвавшиеся петарды.

Для поддержания общественного порядка были задействованы 70 полицейских.

Около 21.30 в вильнюсскую больницу была доставлена сотрудница полиции, которая позже была отправлена на амбулаторное лечение.

На 34-летнего мужчину был составлен протокол за незначительное нарушение общественного порядка – он конфликтовал с митингующими, выглядел нетрезвым.

Один 23-летний молодой человек был задержан из-за подозрений о наличии наркотиков.

Параллельно с беспорядками у Сейма в Вильнюсе беспорядки начались и в лагере мигрантов на полигоне в Руднинкай в Шальчининкском районе из-за условий проживания. Мигранты стали ломать ограждение. Из лагеря в тот вечер сбежали, но вскоре были возвращены назад около 20 мигрантов. Беспорядки возникали здесь и раньше. Мигранты тоже были недовольны условиями жизни в лагере.

Из-за беспорядков в Руднинкай правоохранители предъявили подозрения трем нелегальным мигрантам из Ирака. Как сказал BNS прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Томас Чепеленис, подозреваемые по решению суда на прошлой неделе были арестованы. Иракцы подозреваются в подстрекательстве к беспорядкам, их организации. Подозрения им предъявлены на основании свидетельств работающих на полигоне сотрудников правоохраны.

«Двое мужчин арестованы на месяц, один – на два месяца», – сказал Т. Чепеленис.

Обращение в суд по поводу их ареста было предпринято, чтобы они не подстрекали к новым беспорядкам.

По словам прокурора, мигранты дают показания, однако вину не признают: они говорят, что все произошло спонтанно.

«Они усматривают свою вину лишь в том, что вышли за пределы территории», – сказал прокурор.

Тем временем министр внутренних дел Агне Билотайте считает, что это была организованная и скоординированная акция.

«В настоящее время мы видим две хорошо организованные акции – одна у Сейма и события, которые произошли в Руднинкай, несомненно, все было организовано и скоординировано», – заявила она.

А. Билотайте назвала оба события антигосударственной деятельностью.

«Это гибридная атака. То, что происходит в контексте нелегальной миграции, когда наши силы сконцентрированы у границы и охраняемых объектов, такие несанкционированные инициативы — это не выражение гражданской позиции, а хорошо организованная антигосударственная деятельность, когда мы вынуждены отзывать силы наших правоохранительных ведомств от других объектов. Это можно трактовать однозначно – как хорошо организованный процесс», – отметила министр.

Департамент государственной безопасности (ДГБ) также считает, что у беспорядков были признаки антигосударственной деятельности.

«После имевших место беспорядков возле Сейма есть основания считать, что антиправительственные протесты перерастают в дестабилизирующие государство действия», – говорится в комментариях информационному порталу BNS.

Как отмечает ДГБ, нападение на парламент и его членов, а также на поддерживающих общественный порядок правоохранителей с палками и камнями «приобретает черты антигосударственной деятельности».

«Такие действия выходят за черту между правом на мирные протесты и ответственностью за насильственные выпады», – говорится в комментарии.

Сейчас ДГБ собирает и проверяет дополнительную информацию об обстоятельствах протеста возле Сейма и в Руднинкай, а также возможную координацию этих событий, связи между лицами, участвовавшими в протестах последнего времени.

Департамент утверждает, что пока не зафиксировал основанного на доказательствах действия зарубежных стран в протестах последнего времени, однако отмечает, что в них активно участвуют осужденные за антигосударственную деятельность и прибегающие к антилитовской риторике лица, а также на них воспроизводятся враждебные для Литвы российский и белорусский нарративы.

Тем временем

Препятствование журналистам в их работе – неприемлемо

Выпады участников митинга против средств массовой информации (СМИ), оскорбления в адрес журналистов, порча оборудования были сознательным препятствованием СМИ в их работе, говорит премьер Ингрида Шимоните.

«Это для меня совершенно неприемлемо. И надеюсь, неприемлемо для всего свободного, демократического общества, которое ценит СМИ и их вклад в создание такого общества», – говорится в обнародованном комментарии премьера.

Во время перешедшего в беспорядки митинга возле Сейма журналистов толкали, им закрывали камеры, портили рабочее оборудование, оскорбляли, в том числе и нецензурными словами, называли их «крысами». В журналистов летели бутылки, камни.

СМИ Литвы осудили применение физического и эмоционального насилия против журналистов. «Работа журналиста не безопасна, особенно когда толпа видит в СМИ врага, когда не понимает принципов объективной журналистики, когда не способна выразить словами свою позицию по вызывающей сомнения теме, тогда толпа прибегает к насилию. Выпады против представителей СМИ – это стремление запугать общество, поставить под угрозу безопасность общества, общественный порядок. Это подлежит осуждению и должно быть остановлено, потому что деятельность участников беспорядков не является образцом гражданственности и свободы слова», – говорится в заявлении СМИ.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ