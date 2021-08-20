Что выбрать – дом или квартиру?

По данным этой финансовой организации, население Вильнюса за первые пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году заключило на 32 процента больше сделок на покупку домов и на 27 процентов больше сделок на покупку квартир. В результате доля домов среди всех транзакций на покупку жилья выросла в литовской столице на несколько процентов.

По словам П. Ладзято, популярность индивидуальных домов в столице и других крупных городах в этом году может вырасти еще больше. На это влияет не только стремление литовцев жить в более просторных и тихих районах, но и ограниченное число квартир на рынке, а также уменьшающаяся разница в цене между этими двумя видами жилья.

По данным Swedbank, средний объем кредита на покупку квартиры в Литве составляет около 78 тысяч евро, а на покупку дома – примерно 82 тысячи евро.

«За последний год средний размер займа, который выдавал наш банк на приобретение квартиры, вырос больше чем на девять процентов, в то время как на покупку дома – снизился примерно на два процента. Разница в цене одного квадратного метра в квартире и в доме выросла в пользу индивидуальных домов”, – сказал П. Ладзято.

Как сообщает Swedbank, средняя площадь дома, который покупают с помощью финансирования банка, составляет около 149 квадратных метров, в то время как площадь квартиры – 64 квадратных метра.

При этом, как сообщается, площадь отдельных домов за год немного снизилась – теперь она составляет в среднем 136 квадратных метров. В то же время площадь домов, построенных до 2000-х, гораздо больше – около 200 квадратных метров.

По сделкам жилищного кредитования половина контрактов (50 процентов) приходится на покупку домов 2020-2021 годов постройки. В то же время в сделках по квартирам преобладают помещения 1999 года или более ранние – 47 процентов от всех контрактов. Треть (32 процента) сделок на финансирование покупки квартиры подписаны для помещений 2020-2021 годов.

«Эти статистические данные показывают, что покупатели индивидуальных домов чаще приобретают жилье новой постройки или строят его в соответствии со своими потребностями. Средняя площадь нового дома, который готовятся приобрести, в среднем вдвое больше, чем площадь новой квартиры. Эти аспекты могут стать важными аргументами при выборе между покупкой индивидуального дома и квартиры», – считает П. Ладзято.