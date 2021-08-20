Напоминание об оплате за вывоз мусора

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Администратор вильнюсской системы вывоза отходов VASA напомнил жителям столицы о том, что необходимо оплатить сбор за вывоз смешанных бытовых отходов. Этот сбор нужно оплачивать ежеквартально. При оплате раз в квартал, а тем более раз в год об обязательных платежах можно забыть. По этой причине сотрудники VASA отправляют столичным жителям напоминания об оплате. Всего намечено отправить несколько десятков тысяч электронных и бумажных сообщений.

Если изменились контактные данные владельца недвижимости, жителей просят обновить их, отправив письмо на e-mail rinkliava@sivasa.lt или позвонив по номерам 19118 или 8-650 04949.

Информация «ЛК», vilnius.lt