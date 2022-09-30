Мошенники в инвестиционном поле

Менее чем за месяц в полицию Шяуляйского округа поступили заявления от трех женщин, ставших жертвами мошенников – одной из Шяуляй и двух жительниц Кельме, – об огромной сумме денег, выманенной у них мошенниками, сообщает BNS. Их общее количество достигает почти 90 тыс. евро. Поверив рассказам незнакомых людей о возможности получения огромной прибыли, если они будут инвестировать в торговлю криптовалютой, ослепленные иллюстрациями на интернет-площадке о том, как растет прибыль от инвестиций, женщины доверили предполагаемым вкладчикам не только свои сбережения, но и брали кредиты в банках только для того, чтобы получить большую прибыль.

Сотрудники Управления по расследованию имущественных преступлений описали сценарий, в котором мошенники преследуют и обманывают людей, не знающих, как инвестировать, и забирают их деньги.

Все три жертвы попались на крючок мошенников во время просмотра социальной сети Facebook. Когда они видят рекламу о возможности заработка или вопрос «что вы знаете о своем финансовом положении», они решают поинтересоваться и нажимают на ссылку. Им было предложено заполнить анкету, в которой требовались личные данные. Женщинам позвонили на следующий день. Звонили русскоязычные. Те, кто представлялся менеджерами или финансовыми консультантами, рассказывали об успешных вложениях людей, об огромной прибыли, которую они заработали, и соблазняли их попробовать, вложив сначала небольшую сумму денег. Одна из женщин вложила 100, другая 200 евро, и на указанной инвестиционной платформе они увидели, как сумма вложенных ими денег выросла за пару дней. Одной из жертв даже разрешили забрать свой первоначальный заработок. Женщины, поверившие в очевидную, визуализированную возможность обогащения и убедительность консультантов, решили продолжить свои инвестиции. Была только одна проблема — ни у кого из них не было на это денег.

Услужливые консультанты быстро придумали идею — предложили взять кредит. Одна из них взяла 5000 евро, другая — 9000 евро, третья — 25000 евро. Консультанты задались целью помочь женщинам, вложив эти деньги. С этой целью они установили на свои компьютеры приложения ANYDESK, что позволило им подключаться к компьютеру жертв и управлять им удаленно. Таким образом, компьютер пострадавших день и ночь находился в распоряжении посторонних. Женщины на интернет-платформе продолжали наблюдать, как их вложенные деньги растут со скоростью лесного пожара.

Проблемы начались, когда инвесторы захотели забрать хотя бы часть прибыли. Им было предложено поговорить с «финансовым аналитиком». Он пояснил, что для этого необходимо приобрести справку о легализации денег и заплатить подоходный налог. Налоги составили более одной тысячи евро. Поэтому женщинам пришлось брать новые кредиты. Однако даже после уплаты налогов им не вернули деньги. Появлялись новые препятствия, и для их преодоления требовалось все больше и больше денег. Когда одна женщина сказала, что ей больше негде взять денег, ей предложили заложить свой дом в банке. Другая отчаявшаяся женщина нашла российский сайт, на котором предлагалась помощь в возврате денег, полученных обманным путем. Здесь женщина снова попалась в ловушку мошенников – переведя им почти 5000 евро, помощи так и не получила. Третью женщину сделали сообщницей, потому что ей предложили позволить людям без банковского счета использовать ее банковский счет, чтобы вернуть деньги. В течение трех месяцев на банковский счет женщины отовсюду и в различных количествах текли деньги, которые она должна была перевести на счет, указанный «финансовым аналитиком». Когда женщина заподозрила, что с ее аккаунтом творится что-то нехорошее, и запретила им пользоваться, сказав, что свяжется с правоохранительными органами, ей стали угрожать расправой. Тогда потерпевшая еще больше заподозрила, что попала в руки мошенников и что через ее счет отмываются деньги, выманенные у других лиц.

Представители полиции предупреждают – не скрывайте от окружающих внезапно свалившиеся с неба волшебные предложения по быстрому обогащению, не надейтесь только на загадочных онлайн- и телефонных консультантов, а поговорите с родственниками, работниками банка или полиции. Они действительно помогут вам разобраться в ситуации и отделить зерна от плевел.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ