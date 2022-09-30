Музеи намерены менять деятельность

«Мы не говорим сейчас о закрытии отдельных музеев, но понимаем, что у нас не так много возможностей сэкономить. Музеи вынуждены использовать те средства, которые можно было бы направить на культурную деятельность и подготовку новых выставок, организацию культурной деятельности», – сказал BNS М. Печюлис, являющийся также директором музея Каунасского IX форта.

«Речь идет о каком-то вегетативном состоянии, у нас недостаточно средств для организации культурных мероприятий», — добавил он.

По его словам, ассоциация музеев вместе с культурными центрами, архивистами и другими ассоциациями обратилась к президенту, Сейму и правительству с просьбой обратить внимание на их положение, но пока не получила ответа.

«Мы обратили внимание на то, что в связи с ростом цен на энергоносители возникает вопрос, как музеи и другие учреждения культуры могут продолжать организовывать свою деятельность, ведь если покрывать это из заработанных денег, то мы не сможем направлять их на культурную деятельность», — отметил глава ассоциации.

Цены выросли в 14-15 раз

Директор Великокняжеского дворца Видас Долинскас говорит, что из-за повышения цен расходы музея на электроэнергию выросли в 15 раз и в ближайшие месяцы будет нехватка таких средств в размере 500 тыс. евро.

«На год мы заложили в бюджет более 400 тысяч евро как на электричество, так и на отопление. На оставшиеся три месяца года у нас уже нет средств, потому что мы заплатили повышенную гарантийную цену за сентябрь, нам не хватает почти 500 тысяч евро только на электроэнергию», – отметил В. Долинскас.

По словам директора Литовского морского музея Ольги Жалене, цены на энергию для музея выросли в 14 раз. Это вынудило сократить рабочее время.

«Финансовое положение, может, будет ухудшаться, потому что цены выросли в 14 раз, если считать по первоначальным договорам, которые были у музеев. В прошлую пятницу мы также сократили рабочее время на один час», — сказала BNS О. Жалене.

В настоящее время они ищут нового поставщика электроэнергии, и пока идет госзакупка, музей вынужден платить более высокие суммы.

«Госзакупки мы проводим в четвертый раз, потому что нам приходится покупать через центральную закупочную организацию. У нас были иллюзии, что мы можем купить по фиксированной цене. Пока эта покупка находится в процессе, у нас есть гарантированная цена, что означает скидку 25%, плюс к этой высокой рыночной цене», — сказала она.

Повышение цен на ресурсы приведет к изменению модели работы музея. По словам О. Жалене, будет организовано меньше мероприятий, и рассматривается вопрос о пересмотре выплат работникам.

«Мы получаем доход от посещений, и, когда активность будет меньше, нам придется подумать о том, сможем ли мы платить нашим сотрудникам оговоренную зарплату. Пока это не планируется, но активизируется жесткая программа финансовых ресурсов», — сказала руководитель музея.

В настоящее время Музей Великокняжеского дворца максимально экономит, благодаря чему потребление электроэнергии удалось сократить в три раза, говорит руководитель музея.

«Наши самые большие источники энергопотребления для поддержания микроклимата — это влажность, температурный режим, вентиляция, а также лифты, мы прошли все точки, где можно сэкономить, хотя и так жили очень экономно. Мы можем сэкономить десять процентов, но речь идет о дефиците в миллионы евро в следующем году», — пояснил В. Долинскас.

Радикальные методы экономии возможны, но пока планов их использования нет, и есть надежда, что в будущем они не понадобятся.

«Дальнейшая экономия может быть только радикальной, но она все равно не решает проблему. Этот шаг может быть следующим — закрыть экспозиции, развести экспонаты по нескольким залам, поддерживать в них необходимый микроклимат, потому что иначе они погибнут, но тогда у нас не будет дохода», — подчеркнул директор Музея Великокняжеского дворца.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ