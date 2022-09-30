День памяти жертв Холокоста

В мероприятии приняли участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, члены правительства, послы иностранных государств, резиденции которых находится в Литве, зарубежные гости, несколько сотен школьников из Вильнюса и других городов.

Организаторы отметили, что инициатива призывает всех людей доброй воли, в первую очередь учителей и школьников, вспомнить о многочисленных литовских еврейских общинах, уничтоженных во время Холокоста, отправиться вместе к местам массовых убийств по дорогам, по которым гнали евреев в их последний путь. Таких мест в Литве более 200.

По словам директора Международной комиссии Роналдаса Рачинскаса, «такие мероприятия направлены на то, чтобы общество осознало, что Холокост — это не только еврейская трагедия, но и потеря для всей Литвы — утраченный интеллектуальный, культурный, политический и экономический потенциал нашей страны».

Участникам «Пути памяти» было предложено принести камни с написанными на них именами жертв геноцида.

Мероприятия по случаю Дня памяти жертв Холокоста прошли и в других городах страны.

В Каунасе, в Музее IX форта, в День памяти жертв геноцида литовских евреев состоялось открытие международной выставки «Для тех, кто остался», в Шяуляй прошло памятное шествие от первых ворот гетто, в Панявежисе, у мемориала «Скорбящая еврейская мать», прошло мероприятие, чтобы отдать дань уважения жертвам.

По словам организаторов, около 150 школ по всей Литве приняли участие в мероприятиях Дня памяти жертв геноцида литовских евреев.